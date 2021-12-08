Объявлены даты Московского международного кинофестиваля 2022 года

8 декабря организаторы Московского международного кинофестиваля объявили даты его проведения в 2022 году.

Мероприятие пройдет с 21 по 28 апреля. А прием заявок на участие в конкурсных программах начинается уже с 13 декабря.

Также сообщается, что программным директором ММКФ назначен член отборочной комиссии фестиваля, киновед и режиссер-документалист Петр Шепотинник. Это важный момент, так как его предшественник Кирилл Разлогов внезапно умер в сентябре 2021 года.

«Для нас он— непререкаемый авторитет, обладатель единственно верного последнего слова, глыба, ведь Кирилл, кроме всего прочего, умел на раз развязывать самые сложные, практически не развязываемые узлы, что входит в райдер проведения такого глобального мероприятия, как Московский кинофестиваль. Глыба во всех смыслах. Глыба, которая и означала для всего мира Московский кинофестиваль», — писал Шепотинник о Разлогове после его кончины.

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