«Однажды в… Якутии»: Ди Каприо пригласили посетить саммит по проблемам вечной мерзлоты

Известному актеру и борцу за экологию дадут слово на важном мероприятии по защите окружающей среды.

В 2023 году в Якутии пройдет Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты.

На это мероприятие приглашен и известный борец за экологию, 47-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо, о чем глава республики Айсен Николаев поделился с журналистами.

«Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — цитирует Николаева РИА Новости. — Я знаю, что Леонардо Ди Каприо на самом деле человек, который занимается экологической тематикой, он неравнодушен к проблемам сохранения разных видов животных, биоразнообразия на Земле. Актера беспокоит изменение климата на планете».

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Информационное агентство напомнило, что летом 2021 года одна отечественная экоактивистка обратилась к Ди Каприо за помощью в борьбе с лесными пожарами в Якутии, и Лео отреагировал на ее послание. Глава республики отметил, что актер не выходил на связь с российским регионом. Возможно теперь, когда его пригласил на таком высоком уровне, звезда кино все-таки посетит Сибирь.

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