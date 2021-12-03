Алсу, Топурия, Лорак, Долина и Крутой выступили на «Рождественской Песенке года»

Концерт покажут во время новогодних праздников на НТВ.

В Москве прошли съемки ежегодного телефестиваля «Рождественская Песенка года», организованного Академией Игоря Крутого.

По традиции, на этом концерте топовые звезды российской эстрады и известные блогеры выступили вместе с юными артистами. В съемках приняли участие более 130 талантливых ребят, в том числе участники проектов «Детское Евровидение», «Детская Новая Волна» и «Добрая волна».

На одной сцене выступили Игорь Крутой, Ани Лорак, группа A’Studio, Лариса Долина, Алсу и Микелла Абрамова, Ваня Дмитриенко, Хабиб, дуэт «#2Маши», Юлия Савичева, Зара, группа PIZZA, Александр Панайотов, группа Dabro, Денис Клявер, Олег Газманов, Мари Краймбрери и другие звезды.

«Рождество — огромного значения праздник. А когда он связан с детьми и хорошей музыкой — это тем более замечательно! Поздравляю всех ребят и их родителей, приехавших на съемку из разных городов нашей страны, с наступающим Новым годом и Рождеством. Смотрите «Рождественскую Песенку года» в январе всей семьей, проведите праздники с теплом, уютом и добрым настроением», — сказал во время концерта композитор Игорь Крутой.

Добавим, что запись фестиваля покажут в новогодние праздники в эфире канале НТВ.

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