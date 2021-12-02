«Красная поляна» анонсировала открытие зимнего сезона роликом в духе «Игры престолов»

Любителей лыж и сноубордов уже ждут на горных склонах в Сочи.

Сочинский горный курорт «Красная поляна» объявил о начале зимнего сезона. Из-за рано выпавшего снега он стартует уже 3 декабря.

Эту новость в Сети обыграли промороликом, выполненным в духе недавно вышедшего тизера сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов».

В видео показано все то, что есть в знаменитой фэнтезийной саге: горы, снег, море, приключения и красивые девушки. По чистой случайности, все это имеется и на курорте в Сочи. Вместе с катанием на лыжах, сноубордах, снегоходах, воздушных шарах, экотропами, бассейнами, спа и другими способами получить незабываемые впечатления.

Ролик сняли операторы Татьяна Шкондина и Александр Малков. В нем приняли участие профессиональные актеры и горные спасатели.

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