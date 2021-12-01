Как звучит атом: обладатель «Грэмми» запишет таинственный звук на Ленинградской АЭС

В России стартовал уникальный музыкальный кинопроект AtomSound. В его рамках продюсер и обладатель «Грэмми», диджей Иманбек (21-летний Иманбек Зейкенов) попытается записать особый звук — как звучит атом.

Вообще создатели этого документального проекта ставят перед собой задачу рассказать о природе звука. Но в то же время они дерзнут совершить смелый эксперимент — выявить и записать звуковые колебания атома.

За этим знанием Иманбек отправился на Ленинградскую атомную электростанцию. Полученный звук он планирует использовать в своем новом треке.

«Многие музыканты создают на вдохновении, но за вдохновением стоит и наука: гармоника, акустика. Можно сказать, что вдохновение — это тоже своего рода наука. Как говорится, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Мы как раз и попробуем исследовать эту магию в фильме. Просто представьте: написать трек из звуков, в основе которого будет лежать сама основа звука — атом», — говорит диджей. «Мы недооцениваем природу звука: звук способен изменить наш химический состав тела за секунды, повлиять на нас, наши поступки и действии, а также события жизни. Практически вся наша жизнь проходит под звуки музыки — в машине, по дороге на работу, на работе, дома. Но мало кто задумывается, как музыка работает с точки зрения науки», — добавляет режиссер проекта Александр Вершинин.

Записанный в итоге музыкальный трек и снятый документальный фильм планируют показать в 2022 году.

Напомним, что Иманбек — казахстанский диджей, ставший всемирно известным благодаря своему ремиксу на песню Roses рэпера Saint Jhn. За этот трек в 2021 году он получил премию «Грэмми».

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