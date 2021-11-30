Канал ТНТ запустил шоу на Twich, столкнув в поединке звезд и популярных стримеров

В новом проекте «Стримбатл» мастера видеоигр выяснят, кто из них лучший.

29 ноября канал ТНТ запустил уже второе собственное Twitch-шоу. Оно называется «Стримбатл: Звезды против стримеров». В нем знаменитости сражаются в видеоигры с мастерами этого дела из социальной сети Twich.

Ведущими выступают стримеры Vika Mccline и Jack Looney. Под их надзором звезды ТВ и Интернета схлестнутся как в давно забытых, так и в современных играх — от Mario Kart до Fortnite. Всего выйдет 13 стримов, финал проекта покажут 11 декабря.

«Правильно ли говорят, что талантливый человек талантлив во всем? Смогут ли звезды бросить вызов стримерам и проявить себя на чужой территории? Что больше решает во время стрима — скилл или харизма? ТНТ ответит на эти вопросы, столкнув два мира в формате эпичных кибер-батлов «один на один», — говорит директор digital-департамента канала Денис Суладзе.

Во время шоу ведущие также разыгрывают призы среди зрителей. У последних, кстати, будет возможность повлиять на исход финального поединка с помощью голосования в прямом эфире.

ТНТ заявляет, что стал первым из российских телеканалов, который пришел на платформу Twitch и запустил на этой стриминговой площадке оригинальное шоу. Ранее он провел там конкурс «Стань стримером ТНТ» — участники боролись за право стать звездой телеканала на Twitch. И вот теперь победителями Vika Mccline и Jack Looney ведут собственное шоу популярного телеканала.

Смотрите «Стримбатл: Звезды против стримеров» — c 29 ноября на Twitch.tv.

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