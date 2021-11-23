«Будет как в кино!»: в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя»

Друзья и родственники погибшего музыканта собрали большую коллекцию его вещей и черновиков.

Виктор Цой не просто жив, но и едет в Москву. 15 январе 2022 года в столичном «Манеже» откроется выставка, посвященная 60-летию со дня рождения культового рок-музыканта.

В 11 залах выставочного комплекса будут представлены музыкальные инструменты, черновики, картины, сценические костюмы и другие вещи, связанные с жизнью Цоя. Экспозиция воссоздаст жизненный путь «звезды по имени солнце», но не в хронологическом порядке, а по темам: музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство.

В собрании коллекции помогли не только отец и сын Цоя, но также его друзья и фанаты, частные коллекционеры.

«Задумывая выставку, мы хотели не просто погрузить зрителей в атмосферу музыки и образов, знакомую миллионам людей в нашей стране, но и дать возможность увидеть другого Цоя — художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда. Сценография, аудиоэфекты и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, поэтому мы называем ее выставкой-байопик и, приглашая зрителей, говорим, что будет как в кино!» — цитирует ТАСС креативного продюсера проекта, сына музыканта Александра Цоя.

Выставка-байопик получила название «Виктор Цой. Путь героя». Как долго она будет работать, не сообщается. Напомним, день рождения музыканта отмечается 21 июня.

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