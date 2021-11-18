18 ноября в России отмечают день рождения Деда Мороза

В Великом Устюге начинаются приготовления к Новому году.

18 ноября — официальный день рождения российского Деда Мороза. Считается, что именно в этот день и начинаются морозы, хотя в последние годы зима приходит, когда ей вздумается.

Сколько лет зимнему волшебнику, никто не знает. Он пришел из древнеславянских мифов и закрепился в русской народной сказке «Морозко», где добрую и трудолюбивую девушку одарил, а ленивую и жадную наказал. Возможно, именно отсюда пошла традиция дарить подарки от Деда Мороза послушным детям.

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Однако гостем новогодних елок волшебник становится только в началеXX века. Хотя в первые годы советской власти его убрали, как и прочие «религиозные предрассудки».

День рождения Деда Мороза стали отмечать только с 2005 года. Его домом считается старинный город Великий Устюг в Вологодской области. Там 18 ноября зажигают первую новогоднюю елку и открывают почтовый ящик для писем Морозу Ивановичу.

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