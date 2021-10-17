Вена без цензуры: австрийские музеи завели себе «взрослый» аккаунт на OnlyFans

Все потому, что Instagram и Facebook блокировали страницы учреждений, публиковавших полотна с обнаженными женщинами.

Бюро по туризму города Вена завело аккаунт на сайте OnlyFans, известном тем, что звезды и модели выкладывают туда за деньги откровенный контент. Венские музеи тоже решили поделиться «горяченьким». Особенно в условиях того, что популярные социальные сети зачастую не дают им публиковать картины и статуи, изображающие обнаженных барышень.

«С появлением социальных сетей запреты и запреты вернулись в повседневную жизнь. Потому что некоторые из самых известных соцсетей, такие как Instagram и Facebook, строго смотрят на обнаженный или «непристойный» контент, — говорится в сообщении ведомства. — Вена и ее культурные учреждения неоднократно становились жертвами этой новой волны ханжества. «Обнаженные» статуи и известные произведения искусства попали в черный список социальных сетей. А каналы некоторых «рецидивистов» — то есть учреждений культуры — даже временно заблокировали. Именно поэтому мы решили разместить на OnlyFans всемирно известные «взрослые» произведения искусства Вены».

Таким образом, на OnlyFans можно увидеть не прошедшие цензуру других сайтов картины Эгона Шиле, Ричарда Герстля, Коломана Мозера или Амедео Модильяни. Однако за это придется заплатить — но ведь и в музеи тоже не пускают бесплатно.

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