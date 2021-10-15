Прямая трансляция возвращения Юлии Пересильд на Землю пройдет утром 17 октября

А 19-го числа актриса и режиссер Клим Шипенко дадут пресс-конференцию о своем полете.

12 суток, которые актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко должны провести на МКС, заканчиваются. Утром 17 октября первый космический киноэкипаж должен будет вернуться на Землю. Возвращаться они будут уже с другим космонавтом — Олегом Новицким, который пробыл на станции 190 дней.

Первый канал сообщает, что будет транслировать посадку корабля «Союз» в прямом эфире. Прямое включение из района приземления запланировано на 7:15 по Москве. Само приземление спускаемого аппарата ожидается в 7:36.

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Ну а 19 октября в 12:00 в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина состоится пресс-конференция экипажа корабля: Олега Новицкого, Юлии Пересильд и Клима Шипенко. Они расскажут, как проходили съемки фильма «Вызов» на орбите и о других новостях МКС.

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