Популярный чтец Господин Литвинович приглашает на поэтический вечер в Москве

27 октября в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре пройдет поэтический вечер Господина Литвиновича «Письма издалека».

Талантливый чтец из Томска и автор самого популярного поэтического блога в 2021 году, Господин Литвинович занимается тем, что знакомит широкую аудиторию со стихами современных поэтов. Весной 2021 его видео Литвиновича на стихотворение Татьяны Моревой «Помни, ты море» за несколько дней набрало более полумиллиона лайков на YouTube.

В своей новой программе «Письма издалека» он читает работы поэта Артура Ктеянца. Это теплые, чувственные, трогательные письма людей к своим близким и родным. Порой они касаются философских тем: о любви, о боге, о смерти. Чтение пройдет под аккомпанемент живой музыки и будет дополнено видеорядом.

Организаторы приглашают любителей живого слова расслабиться и провести вечер в гармонии с собой, вместе с откровенным, душевным разговором о том, что близко каждому.

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