«Поехали!»: шоу «Вечерний Ургант» проводит съемки на Байконуре

Иван Ургант и команда проводят актрису Юлию Пересильд в космос.

Шоу «Вечерний Ургант» устремилось в космос. Выпуски от 1 и 4 октября (выход в эфир в 23:35) будут сняты на аэродроме Байконура «Крайний» — как раз перед запуском корабля «Союз МС-19», который доставит режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд на орбиту Земли для съемок фильма «Вызов».

Как рассказали сотрудники Первого канала, студию для выездного «Вечернего Урганта» возвели прямо в степи, на пусковой площадке. На съемки приглашены работники космодрома и жители города Байконур.

Сам запуск ракеты, которая обеспечит российскому и мировому кино первый художественный фильм, снятый в космосе, состоится 5 октября.

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