Уилл Смит покажет зрителям самые захватывающие места на Земле

Готовы открыть нашу планету заново? 27 сентября канал National Geographic выпустил трейлер нового документального сериала «Добро пожаловать на Землю» (Welcome to Earth). Его главным героем стал голливудский актер Уилл Смит. Он приглашает зрителей увидеть самые необычные уголки нашего мира.

В ролике звезда боевиков забирается на вулкан, спускается на тросе в глубокие пещеры, погружается на батискафе в темные морские глубины, сплавляется на лодке по горной реке и гуляет по бескрайним пустыням. Все это, чтобы рассказать о красивых и таинственных местах на нашей планете, о которых большинство людей даже не догадывается. Создатели сериала отмечают, что во время съемок Смит облетел практически весь мир и не раз рисковал жизнью.

«Моя бабушка говорила: «Все лучшие вещи в этой жизни находятся по ту сторону твоего страха». Я уверен, она была права», — говорит Уилл в конце трейлера.

Сериал «Добро пожаловать на Землю» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в декабре 2021 года.

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