В Италии можно провести уикенд в настоящем домике Винни-Пуха

Медвежонку Винни-Пуху уже 95 лет (первая книга о нем вышла в 1926 году)! В честь этой годовщины, в Италии появилось особое место, полностью имитирующее домик мишки из диснеевского мультфильма. С той самой надписью на двери и колокольчиком.

Внутри имеются три кровати и миленький сказочный интерьер с медовыми горшочками. Вы можете оценить его в ролике, который выпустило итальянское подразделение компании Disney.

Проект был создан анимационной студией совместно с интернет-сервисом Airbnb, который является базой съемного жилья для отдыха. И да — этот домик в лесу можно снять, чтобы провести в нем свой отпуск: устроить чаепитие на природе, а затем отправиться в приключения — прямо как в любимом с детства мультфильме.

В ролике сообщается, что домик Пуха будет открыт для бронирования с 20 сентября.

В России, кстати, уже несколько месяцев как существует точная копия болотного дома Шрека.

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