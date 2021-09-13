Москва приглашает на фестиваль «Конные традиции России»

С 14 по 19 сентября в Москве на ВДНХ пройдет фестиваль «Конные традиции России». Его посетители смогут не только увидеть множество отечественных пород лошадей (орловских рысаков и донских степных скакунов, например), но и посетить уроки по уходу за этими животными и понаблюдать за выступлением всадников Кремлевской школы верховой езды.

Зрители увидят кордео — верховую езду без уздечки и седла, когда наездник управляет конем лишь движениями корпуса и натягиванием мягкой веревки. Также мастера джигитовки покажут верховые трюки, такие, как езда задом наперед и вниз головой. Для детей будет организовано катание на пони.

Как сообщает сайт мэра столицы, участие в фестивале бесплатное и не требует предварительной регистрации, но всем гостям ВДНХ необходимо надевать маски в помещениях и соблюдать социальную дистанцию. Основные показательные мероприятия фестиваля пройдут на открытом воздухе — на выводном кругу (между павильонами № 41, 42 и 43), построенном на территории главной выставки страны в начале 1950-х и недавно благоустроенном.

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