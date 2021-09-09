Ляйсан Утяшева готовит танцевальный спектакль о Кармен

Премьера запланирована на весну 2022 года.

Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева готовит к постановке новый танцевальный спектакль Carmen P.S. Это будет авторское переосмысление истории, написанной Проспером Мериме, и в каком-то смысле ее продолжение. Действо на сцене растянется примерно на 80 минут, без слов. Оно будет сочетать в себе современную хореографию и традиционный испанский танец.

36-летняя Утяшева выступит не только актрисой, но и продюсером проекта.

Премьера спектакля состоится в Москве, в «Крокус Сити Холле» 25 апреля 2022 года. Затем спектакль представят в Санкт-Петербурге — в ДК Ленсовета 29 апреля.

Как сообщает ТАСС, в постановке задействованы такие артисты, как Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Юлия Горленкова, Екатерина Сулименко, Таисия Шумова и Артем Хромых.

Напомним, что несколько лет назад Утяшева дебютировала на сцене с другим хореографическим проектом — балетом «Болеро».

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