В Москве в рамках выставки появятся новые уличные арт-объекты

С 7 сентября по 31 октября в Москве пройдет выставка современного искусства «Здесь и сейчас». Причем в 2021 году данный проект впервые выйдет из выставочного пространства — на улицы и в парки города. 15 актуальных произведений от ведущих столичных художников будут представлены в городской среде.

Организаторами выступают Музей Москвы и объединение «Выставочные залы Москвы». Они сообщают, что пять работ в категории арт-объектов будут выставлены в парках «Зарядье» и «Коломенское», а также на Манежной и Хитровскаой площадях и музее-усадьбе «Кусково». Также будет выставлено несколько произведений медиаискусства (в Музее Москвы, Нескучном саду, столичном зоопарке, саду «Эрмитаж» и Музее космонавтики) и монументальной живописи.

Объекты на разных площадках будут открываться поэтапно. Информация о точных сроках и местах их появления будет доступна на официальном сайте проекта. После завершения выставки скульптуры продолжат свою жизнь в городских локациях столицы.

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