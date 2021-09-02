В Москве для ценителей искусства появится «Квартал поэтов»

Это будет современное арт-пространство для отдыха и проведения лекций.

В Тверском районе Москвы, недалеко от станции метро «Достоевская», почти завершены работы по созданию современного арт-пространства «Квартал поэтов». Предполагается, что это место — на пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, а также улиц Селезневской и Новосущевской — будет привлекать поклонников искусства.

Там установят арт-инсталляцию «Неизвестному поэту» и стену с цитатами известных литераторов, музыкантов и режиссеров. А рядом появятся восемь фигур-силуэтов из стали, изображающих светил русской поэзии.

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Как сообщает сайт столичной мэрии, там же оборудуют прогулочные зоны и площадки для отдыха, а во дворе расположенного рядом «Есенин-центра» будет установлена сцена-трансформер для проведения различных выступлений, лекций и мастер-классов. А еще вокруг «Квартала поэтов» появятся новый асфальт, газоны, цветники, деревья и фонари.

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