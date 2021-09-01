Эрмитаж открыл практически все залы после пандемии

Государственный Эрмитаж снял ряд ограничений, введенных в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Речь идет о посещении Главного музейного комплекса, расположенного в Зимнем дворце в Петербурге. С 1 сентября 2021 года там расширяется количество залов, доступных для просмотра туристами, а также вводится новая система безопасных маршрутов, благодаря которой гости смогут посмотреть всю экспозицию в том порядке, в котором им захочется.

Так на первом этаже снова открыты залы искусства Кавказа, Сибири, Средней Азии и зал Азербайджана. На втором доступны все залы искусства Франции и Германии XV–XVIII веков. На третьем теперь можно увидеть и залы, посвященные Японии.

Напомним, что в музее существуют два маршрута: со входом от Иорданской лестницы и от Церковной лестницы. Благодаря новой системе посетители могут переходить с маршрута на маршрут и выстраивать свой поход по музею, исходя из собственных предпочтений.

«Однако главное правило остается неизменным – следовать заданному направлению движения, что позволяет избегать встречных потоков людей. В специальных точках нужно выбрать путь для дальнейшего движения – в зависимости от этого можно посмотреть залы в определенном порядке», — сообщила администрация Эрмитажа в социальных сетях.

Добавим, что по понедельникам музей не работает.

Смотрите также: