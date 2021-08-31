Николай Басков стал новым лицом передачи «Утренняя почта»

12 сентября в эфир канала «Россия» вернется легендарная программа «Утренняя почта». Только теперь у нее новое лицо: каждое воскресенье, в 9:25, на письма миллионов россиян будет отвечать Николай Басков.

«Я помню, как смотрел программу вместе с родителями. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я сам стану ее ведущим! Для меня это большая честь! Конечно, нам в студию уже придут не бумажные, а электронные письма, да и сама студия преобразилась, но лично для меня «Утренняя почта» остается светлой историей из детства, тем более, что мы с программой практически ровесники», – поделился эмоциями 44-летний певец.

Напомним, первый выпуск «Утренней почты» вышел на экраны в 1974 году, и долгие годы это был единственный способ для миллионов телезрителей увидеть в эфире любимые музыкальный клип или юмористический номер.

Канал «Россия» решил не изменять традициям — почтовый ящик у передачи остался прежним: 115162, Москва, Шаболовка, 37, «Утренняя почта с Николаем Басковым». Также заявки можно прислать на электронную почту pochta@smotrim.ru.

Смотрите «Утреннюю почту с Николаем Басковым» — с 12 сентября в 9:25 на телеканале «Россия».

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