Полотна Третьяковки стали доступны обладателям телевизоров Samsung

Компания Samsung Electronics и Третьяковская галерея объявили о совместном проекте: теперь интерьерные телевизоры The Frame могут быть украшены 20 картинами из коллекции знаменитого музея. Поясним, обладатели данных телевизоров с помощью приложения «Магазин искусства» смогут устанавливать на экран изображения знаменитых полотен Третьяковки. С 24 августа 2021 года по 31 января 2022 года это можно будет сделать бесплатно.

Коллекция приложения пополнилась такими картинами как «Богатыри» Виктора Васнецова, «Березовая роща» Архипа Куинджи, «Канченджанга» Николая Рериха, «Радуга» Ивана Айвазовского (1873) и другими.

А вообще в «Магазине искусства» уже с 2019 года имеются картины из российских музеев, в частности, 52 произведения из коллекции Эрмитажа. К примеру, «Поле маков» Клода Моне, «Идол» Поля Гогена, «Дома вдоль дороги» Поля Сезанна, «Бульвар Монмартр в Париже» Камиля Писсарро и многие другие.

Добавим, что серия The Frame представляет собой интерьерные телевизоры, внешний вид которых пользователь может создавать сам. В выключенном режиме их экраны воспроизводят шедевры искусства, а во включенном — фильмы в разрешении 4К QLED.

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