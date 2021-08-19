«Надежда и опора»: Бабкина раскрыла подробности предстоящего юбилея «Русской песни»

Ансамбль даст не только концерт, но представит новый спектакль.

Осенью 2021 года ансамбль «Русская песня» Надежды Бабкиной будет отмечать 45 лет своего существования. К юбилейной дате коллектив готовит для поклонников сразу два праздника: концерт и специальный спектакль.

«У концерта есть пока рабочее название, но, думаю, оно утвердится — «Надежда и опора». Вижу афишу: я и опора ЛЭП. Это поле, степь и линии электропередач. Все могут представить эту картинку. Русская песня тянет провод между мной и народом», — рассказала Бабкина РИА Новости.

Она добавила, что режиссером шоу станет Максим Лахно, а костюмами и сценографией займется дизайнер Игорь Гуляев.

Что касается спектакля, то он будет называться «Актриса». Работать над ним приглашены режиссер Алла Сигалова и историк моды Александр Васильев. Постановка не станет биографической для Надежды Бабкиной.

При этом коллектив не собирается отмечать свой праздник дуэтами с другими известными исполнителями.

«Я хочу, чтобы была только «Русская песня». Но в программе прозвучат песни Азии и Балкан. Будут неожиданные музыкальные решения. В том числе и знакомые всем композиции в новых аранжировках. Их невозможно не включить», — поделилась Бабкина.

Напомним, ранее народная артистка РФ говорила, что этим шоу собирается подтянуть к своему ансамблю молодежную аудиторию.

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