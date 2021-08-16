Канал «2х2» сменил стиль и разделил эфир между кураторами

Федеральный телеканал «2х2» впервые за 14 лет своего существования обновил концепцию, сменил фирменный стиль и логотип. С 16 августа он разделили эфир на тематические блоки — каждый курирует определенный блогер-эксперт. Зрители получили возможность, исходя из своих интересов, выбирать, чьи рекомендации слушать. Таким образом, у каждого может появиться свой персональный канал «2х2».

Тиктокер Екатерина Недорезова, например, запустила тематический блок про Японию под название «Аруто ТВ», который будет выходить по вечерам с понедельника по четверг. А по четвергам зрители увидят научно-популярный блок «Топлес ТВ» с видеоблогером Яном Топлес. На выходных можно будет узнать новости аниме-сериалов от популярного голоса российской озвучки Анкорда на «Анкорд ТВ». А если вас интересуют кино и взрослая анимация, то для вас в блоке «Чак ТВ» вещает видеоблогер Chuck Review. Позже на «2х2» появятся и другие лица и рубрики.

«Информационный мир сильно изменился, сегодня люди по-другому потребляют контент. Появилась усталость от его переизбытка и возникла потребность в кураторах, которые помогают выбрать и осмыслить самое интересное», — говорит директор «2х2» Денис Всесвятский.

Кстати, теперь канал будет показывать не только всемирно известные анимационные хиты, но и мультфильмы собственного производства. Это совместный проект «2х2» и видеоплатформы Premier. Его первой ласточкой станет зрелищный блокбастер «Вселенная Хакинга» — про злоключения трех русских хакеров в гик-вселенной, — который выйдет осенью 2021 года.

Что касается логотипа канала, то он остался черно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Новый брендинг больше похож на ленту друзей и событий в социальной сети.

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