Найди девушку с веслом: в Москве запустили серию аудиоквестов для всей семьи

Мобильный художественный театр запустил серию аудиоспектаклей в приложении «Яндекс.Музыка». Причем это не просто истории, которые можно прослушать в наушниках, — это настоящие семейные квесты, зовущие пользователей в путешествие по реальным городским локациям.

Первый такой проект называется «Побег из фонтана». Это детективное приключение в Парке Горького, где обнаружена пропажа статуи девушки с веслом. Куда же она подевалась? Это слушателям и предстоит выяснить, причем лучше проводить расследование всей семьей. Организаторы проекта обещают, что будет интересно и детям, и взрослым.

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Новые спектакли будут выходить раз в несколько месяцев. Они отправят слушателей в разные парки Москвы. В этой новой форме театрального искусства нет сцены и зала с креслами, «зритель» перемещается по городу вслед за сюжетом спектакля и оказывается самым что ни на есть его участником.

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