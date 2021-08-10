В Польше открылась «Школа ведьмаков», где можно почувствовать себя охотником на чудовищ

Вы являетесь фанатом вселенной «Ведьмака» будь то книги, сериал и компьютерная игра? Тогда вам нужно знать, что в Польше функционирует «Школа ведьмаков» (Witcher School), где мир Анджея Сапковского оживает в нашей реальности. Это нечто вроде большой ролевой игры, проходящей в настоящем замке. Участникам предлагают обучиться бою на мечах, алхимии, стрельбе из лука и выживанию в дикой природе, а после «студенты» отправляются в охоту на монстра, разгадывая тайны королей и чародеек.

Одно мероприятие рассчитано на три дня. Этой осенью оно пройдет трижды: с 30 сентября по 3 октября, 7-10 октября и 28-31 октября. Билет стоит от 42 тысяч рублей, в него входят проживание, питание, старинный костюм, организация мастер-классов и квестов с актерами, а также услуги фотографа.

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Создатели проекта отмечают, что, когда фанат «Ведьмака» прочел все книги и прошел все игры, ему остается только испытать ведьмачью жизнь на себе. Добавим, что заявленные мероприятия проходят на английском языке и с соблюдением антиковидных норм.

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