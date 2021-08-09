В Америке откроется отель в стиле космического корабля из «Звездных войн»

Хотите ощутить себя в далекой-далекой галактике, стать джедаем и помочь Чубакке переправить контрабандный груз? Весной 2022 году ваши мечты станут реальностью, если, конечно, деньги найдутся. Компания Disney сообщила, что собирается открыть во Флориде отель в стиле «Звездных войн». Интерьеры здания будут стилизованы под большой космический корабль, а коридоры и номера будут отсылать постояльцев к фильмам фантастической саги.

Проект называется Star Wars: Galactic Starcruiser, он предполагает «путешествие» в три дня и две ночи с полным погружением в киновселенную. Одежда, еда, увеселения для взрослых и детей — все в духе «Звездных войн». Хотите повертеть в руках световой меч, который зажигается прямо как в кино, — пожалуйста. А за окном каюты — пейзажи космоса. При этом постояльцы смогут заранее выбрать приключение, которое ожидает их на корабле, и пережить его как большой квест. Гости смогут помочь Первому ордену, силам сопротивления или обычным контрабандистам. История вокруг них будет развиваться в формате иммерсивного спектакля. Вот как это должно выглядеть.

Однако удовольствие недешевое: «полет» на двоих обойдется примерно в 4800 долларов (351 тысяча рублей), а с детьми — еще дороже. И это речь о стандартном номере, а есть еще и каюты люкс.

«Посадка» на звездолет откроется весной следующего года на курорте Walt Disney World Resort.

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