Где гуляют звезды: Собчак порекомендовала Парк Дружбы в Москве

Популярная телеведущая Ксения Собчак начала утро 7 августа, не с критики того, что происходит в стране, а с позитивных комментариев. Журналистка рассказала, что нашла для себя в Москве новое крутое место — Парк Дружбы. 39-летняя звезда отметила, что эту территорию благоустроили два года назад и в результате получилась отличная локация для семейного отдыха.

«Столько игровых зон для детей и спортивных площадок мало где найдешь. А еще тут восстановили амфитеатр на 160 мест, где теперь будут показывать фильмы, проводить фестивали и выставки», — написала Ксения в Instagram, выложив фотографии со своей прогулки по парку.

Собчак порекомендовала своим подписчикам это место, и многие из них действительно удивились, что у них буквально под боком есть такой замечательный зеленый островок. Однако в комментариях под постом телеведущей набралось и немало замечаний, что таких парков очень не хватает в городах поменьше Москвы.

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