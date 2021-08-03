Второй сезон «Блогеров и дорог» Насти Ивлеевой покажут на «Пятнице!»

Трэвел-проект Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги» продолжается. Его второй сезон выйдет на телеканале «Пятница!». В съемках приняли участие Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Ида Галич, Маша Миногарова, Слава Марлоу, Роман Каграманов и еще пять популярных персон из Сети. Вся эта дружная компания поехала в путешествие по России, чтобы посмотреть, чем живут люди в небольших городах и деревнях страны.

«Мы стали настоящей семьей! Жутко вымотались, но очень счастливы! И отдельное спасибо всем тем, кто поверил в проект и принял в нем прямое участие! Блогеры — это я вам!» — написала Ивлеева в Instagram после завершения съемок.

В новых шести эпизодах. Блогеры посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп, Мезмай и Геленджик. Каждая серия будет сначала выходить на «Пятнице!», а после телеэфира появляться на YouTube-канале Насти Ивлеевой. Точная дата премьеры еще не объявлена.

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