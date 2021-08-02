«Умираю и воскресаю несколько раз за день»: Анфиса Черных стала ведущей «Орла и решки»

21 августа на канале «Пятница!» стартует пятый сезон шоу «Орел и решка. Чудеса света». В новых выпусках соведущей Антона Зайцева станет звезда «Ералаша», актриса Анфиса Черных. Вместе они проедут по удивительным местам нашей планеты и расскажут, как до них добраться, где переночевать и на чем сэкономить.

«Орел и решка» — ядерная прививка, которая состоит из восторга и шока. Это меняет мироощущение раз и навсегда. И какая бы активная и яркая жизнь у тебя не была (а у меня была) — все, что было «до», кажется «слоумо», — поделилась Анфиса своими эмоциями от участия в передаче. — Я умираю и воскресаю несколько раз за день. От отрицания до счастья — минута. Амплитуда ощущений, эмоций, обстоятельств, страхов, конфузов и экстазов настолько зашкаливает, что если бы я была iCloud, то купила бы еще памяти на облаке».

Как стало известно Teleprogramma.pro, в новом сезоне шоу познакомит телезрителей с живописными уголками Греции, Италии, Намибии, Кыргызстана и других стран. Приготовьтесь увидеть величественный Везувий, Белые острова, пустыню Намиб и другие чудеса света.

Смотрите шоу «Орел и решка» на канале «Пятница!» с 21 августа.