«Не любит принца, но соблазняет его»: Навка рассказала о новом ледовом шоу «Лебединое озеро»

С 25 декабря 2021 года по 7 января 2022-го в московском дворце спорта «Мегаспорт» пройдут премьерные показы ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». В новом интервью известная фигуристка поделилась, что давно хотела перенести эту историю на лед, так как мечтает сыграть роль черного лебедя. Но в ее интерпретации это будет не ортодоксально злой персонаж.

«В нашем спектакле черный лебедь просто хочет стать человеком, любыми способами, и никакие чувства этой героине не важны. Для нее не имеет значения, произойдет ли перевоплощение «через любовь», через обман или через какие-то чары. Ей важно стать человеком. А белый лебедь — чистая и нежная девушка, для нее главное — это возвышенные отношения, поскольку речь идет об очень лирической натуре. Белый лебедь демонстрирует красоту, нежность и чистоту в линиях, в то время как образ черного лебедя предполагает, наоборот, движения сексуальные, временами даже агрессивные, героиня не любит принца, но соблазняет его, прямо как Кармен», — поделилась Навка своей задумкой с изданием Ok Magazine.

46-летняя чемпионка отмечает, что в будущем собирается исполнить и белую, и черную роль. Но в этом году черного лебедя сыграет Маргарита Дробязко, которую поклонники ледовых шоу могут помнить по образу злой волшебницы Наины в «Руслане и Людмиле». Навка отмечает, что эта спортсменка умеет околдовывать зрителей и как никто другой сможет передать многогранность новой роли.

Смотрите также: