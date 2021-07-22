Катя Клэп и Саша Спилберг расскажут, как стать крутым видеоблогером

В Сети стартовал бесплатный онлайн-курс по видеоблогингу «Школа клиперов». Его спикеры, среди которых популярные блогеры, рассказывают о том, как стать звездой видеоконтента в социальной сети «ВКонтакте».

Проект будет длиться три месяца, за это время слушатели узнают, как создавать качественный контент и успешно его продвигать. Своим опытом на платформе Skillbox поделятся те, кто, что называется, собаку съел на создании креативных роликов.

Так, Евгений Ершов обучит студентов актерскому мастерству, Саша Спилберг расскажет о формировании уникального авторского стиля и коллаборациях с брендами, Катя Клэп — о креативности и способах ее развития, Даша Боровик поделится лайфхаками о том, как подготовить и провести съемку, а Стас Круглицкий поведает о трендах в создании вертикальных видео.

«Самое главное для начинающего блогера — это самоотдача, дисциплина и позитивный настрой. Первые успехи потребуют времени, поэтому не стоит бросать учебу и основную работу. Если успех приходит постепенно, по мере вложенного труда, усилий и роста мастерства, — легче выдержать любой натиск, ведь за это время рядом появятся очень близкие вам подписчики. Вместе с такими людьми — только космос покорять!» — делится опытом Катя Клэп.

Для тех, кто выполнит все домашние задания курса, откроется доступ к бонусному модулю по монетизации своего контента от блогера Андрея Федотова. Подать заявку на участие можно по этой ссылке.

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