Первый канал проведет широкую трансляцию Олимпийских игр в Токио

Первый канал напомнил, что собирается обеспечить самое широкое освещение Олимпийских игр в Токио 2021 года для российских зрителей в телевизионном эфире и в цифровой среде. Камеры Первого установлены на всех 42 олимпийских объектах Токио и готовы к прямым трансляциям. Также ежедневно вечером в эфир будут выходить «Дневники Олимпиады».

23 июля в 14:00 канал будет вести прямую трансляцию с церемонии открытия Игр, повтор — в 21:30.

На неделе, с 26 июля, будут показаны соревнования по спортивной гимнастике (мужчины, многоборье), прыжкам на батуте (мужчины), фехтованию (женщины – индивидуальная сабля и командная рапира, мужчины – индивидуальная рапира), боксу, дзюдо, стрельбе, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, а также матчи командных видов спорта (мужской волейбол, женские волейбол, водное поло, регби и гандбол, пляжный волейбол и баскетбол 3х3).

На неделе, со 2 августа, Первый покажет финальные соревнования по спортивной гимнастике (отдельные снаряды), синхронному плаванию (дуэты) и художественной гимнастике (индивидуальное многоборье), борьбе, боксу, прыжкам в воду, легкой атлетике, теннису, велоспорту (трек), а также матчи стадии плей-офф с участием сборной России в командных видах спорта.

Все соревнования будет обслуживать команда комментаторов и экспертов, находящихся непосредственно на олимпийских объектах в Японии. Вдобавок, сами спортсмены познакомят зрителей с Олимпиадой «изнутри», а также будут делиться своими эмоциями в эксклюзивных видеоблогах от Первого.

Еще больше новостей по Олимпиаде — в новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

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