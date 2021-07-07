В Астрахани в честь Владимира Меньшова назовут театральный сквер

В Астрахани собираются увековечить имя режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля от последствий коронавируса. Общественный совет при Министерстве культуры и туризма региона решил установить мемориальную доску на здании Астраханского драматического театра, где знаменитый кинодеятель делал свои первые профессиональные шаги. А еще возле здания театра решили благоустроить сквер и присвоить ему имя Меньшова. Вдобавок, в городе пройдет серия памятных мероприятий, посвященных режиссеру, с концертами и кинопоказами.

Напомним, что сам Владимир Валентинович родился в Баку, но его родители были из Астраханской области, куда вся семья вновь переехала, когда будущий народный артист был ребенком. В Астрахани Меньшов окончил школу с серебряной медалью и после неудачной попытки поступить в московский ВГИК работал токарем на местном заводе. Позже его приняли во вспомогательный состав областного драмтеатра, и лишь через несколько лет молодой человек стал студентом Школы-студии МХАТ.

Уже будучи всенародно любимым артистом Меньшов часто приезжал в город своей юности, чтобы навестить сестру Ирину. Теперь здесь особое появится место, носящее его имя.

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