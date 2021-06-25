Вперед за победой: канал «Суббота!» запустил чемпионат по просмотру сериалов

Зрители могут получить подарки за количество часов проведенных у телеэкрана.

Во время проведения футбольного «Евро-2020» телеканал «Суббота!» запустил свой чемпионат — по просмотру сериалов. И в нем тоже предусмотрены призы!

Зрители могут получить подарки за часы, проведенные перед телевизором. Каждый день во время показа сериалов «Доктор Хаус», «Зачарованные», «Отчаянные домохозяйки» и других на экране будут появляться QR-коды.

Просканировав их, можно получить баллы, которые затем обмениваются на различные приятности, среди которых iPhone, эксклюзивные украшения, годовая подписка на стриминговые сервисы и многое другое.

Лицом акции стал аргентинский актер Факундо Арана, исполнивший роль Иво в культовом сериале «Дикий ангел». Вместе с каналом «Суббота!» он готовит для зрителей специальный подарок — мастер-класс по просмотру аргентинских сериалов.

Добавим, что часы просмотра можно копить до 16 июля.

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