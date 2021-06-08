Опасные путешествия: ведущего «Орла и решки» чуть было не ограбили в Кении

13 июня на канале «Пятница!» стартует новый сезон шоу «Орел и решка» с подзаголовком «Земляне». Передача немного изменила свой формат: теперь она рассказывает не о местах, а о людях, живущих на нашей планете. Ее новыми ведущими стали певица Мишель Андраде и блогер Кирилл Макашов.

Одна из первых стран, куда полетела съемочная группа, — Кения — преподнесла телевизионщикам неприятных сюрприз. Очередной сюжет снимался в преступном районе Найроби, где Кирилл Макашову пытался найти ночлег. Местные пообещали помочь ему, но в итоге стали водить по улицам города, постоянно пытаясь завести в подворотню. Съемочная группа не на шутку испугалась.

«В Кении тебе просто так никто не поможет. Ты просишь помощи, местные делают для тебя что-то и потом требуют за это денег, — рассказал ведущий, который чуть было не попал в неприятности. — Спросив у прохожих о ночлеге, я привлек внимание местных гангстеров! Они повели нас, обещая идти минут десять. После еще пятнадцать минут. Прошли еще, и снова обещали, что вот-вот дойдем. Тогда мы поняли, что они явно не ведут нас к ночлегу, и пока мы шли, к нам еще присоединялись местные. Их становилось больше. Они водили нас полчаса, в итоге мы сказали, что у нас нет наличных. После этого они от нас отстали».

Его коллега Мишель Андраде тоже испытала немалый стресс во время съемок в Кении.

«Мы летели на маленьком самолете и в какой-то момент по лицу пилота я поняла, что что-то не так. Оказалось, мы сломались, и пришлось экстренно посадить самолет и пересесть на другой. Если бы не огромное желание увидеть эту райскую красоту с высоты своими глазами, я бы никогда не решилась полететь во второй раз!» — призналась певица.

Добавим, что в новом сезоне «Орла и решки» ведущие познакомят зрителей с ливанцами, пакистанцами, жителями Ирана, Дубая, Армении, Грузии и других стран, а также развеют стереотипы о них.

По традиции передачи у одного из путешественников будет «золотая» карта, а у другого — лишь рюкзак за плечами. Богатый ведущий отправится узнавать, как живут обеспеченные представители народа, а его неудачливый товарищ примерит на себя жизнь простых работяг.

Не пропустите премьеру шоу «Орел и решка. Земляне» на канале «Пятница!» — 13 июня в 12:00.

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