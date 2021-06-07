Марина Газманова презентует свою книгу с участием звездного мужа и его сына Родиона

Вся чета Газмановых соберется в Доме книги на Арбате.

9 июня в Московском Доме книги на Новом Арбате состоится презентация книги Марины Муравьевой-Газмановой «Единственная. Нарисовать мечту». Супруга известного певца изложила на бумаге романтическую историю, которая подкреплена стихами ее знаменитого мужа.

«Говорить о книге, не читая ее, нет смысла. Я уже прочитал, и мне понравилось. Уверен, что прочитав ее, вы найдете много интересного. В книге, наконец, издана большая часть моих стихов», — написал Олег Газманов в Instagram.

Презентовать книгу поклонникам Газмановы придут всей семьей. Олег прочтет свои стихотворения, а его сын Родион споет несколько песен. Также на мероприятии будет присутствовать 23-летний сын Марины Филипп.

Кроме презентации, звездное семейство устроит автограф-сессию и ответит на вопросы поклонников.

Добавим, что вход на мероприятие бесплатный. Начало в 16 часов.

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