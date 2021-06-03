Телевидение будущего: НТВ начал вести трансляции с применением технологии 5G

2 июня в северной столице России канал НТВ запустил инновационную 5G-студию, которая будет вещать с Петербургского международного экономического форума. Телевизионщики впервые покажут зрителям возможности работы технологии 5G в прямом эфире и продемонстрируют, каким может стать ТВ в будущем.

«Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно задействовали дистанционное управление съемочными аппаратами и значительно расширили сеть подключенных устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы — прогрессивные решения рутинных задач», — отметил генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Партнером канала в этом проекте стал оператор связи «МегаФон». Новая технология способна быстрее передавать видео высокого разрешения и трансляции с минимальной задержкой.

Организаторы отмечают, что при использовании 4G и той аппаратуры, что сегодня используется телеканалами, задержка на ТВ в 3–5 секунд еще имеет место быть. Она становится заметна, когда ведущий из студии общается с корреспондентом, находящимся на месте события. Но 5G обеспечивает канал передачи в несколько десятков раз шире, чем 4G. Это позволяет задействовать намного больше технических устройств и существенно сократить задержку сигнала. Работа новой студии НТВ как раз продемонстрирует разницу в скорости передачи сигнала.

Также в съемках информационных программ с ПМЭФ-2021 канал задействует японского робота CRX10iA/L с закрепленной на нем камерой. Интерес состоит в том, что любой участник форума сможет самостоятельно управлять этим устройством. А еще 5G-студия НТВ покажет инновационные проекты канала, снятые в формате «360 градусов» и в разрешении 8K, такие как трансляция Парада Победы 2021 года и документальный фильм «Брест 360. Панорама войны». Этот контент можно будет посмотреть в очках виртуальной реальности.

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