В новых сериях «Ералаша» снялись Владимир Епифанцев, Елена Муравьева и Олег Комаров

Культовый киножурнал «Ералаш» выпустит три новых эпизода. В одном из них юные боксеры признаются своему наставнику, почему пришли на тренировку в синяках. Во втором строгая учительница проведет расследование инцидента, когда единственная «пятерка» за контрольную работу в классе оказалась у двоечника. А в третьем обладатель квартиры в новостройке неординарно успокоит капризного ребенка.

Кроме начинающих актеров, в новых сериях снялись настоящие звезды кино. Впервые в «Ералаше» появились Владимир Епифанцев и Елена Муравьева, а вот Олег Комаров в киножурнале далеко не новичок. Каждый из них сыграл главного взрослого в своем эпизоде. Съемки проходили в районе ВДНХ — недалеко от киностудии Горького, где располагается сама студия «Ералаш».

Создатели культового киножурнала отмечают, что он не только воспевает казусы на экране, но порождает их в реальной жизни. Так, например, скоро готовится к запуску эпизод, где главный герой должен подражать лаю собаки.

«Только представьте, что вы идете по коридорам киностудии, а из-за двери доносится очень реалистичный лай, как и на соседнем этаже или у лестниц. Это дети повторяют роли и проводят репетиции перед кастингом вместе со своими родителями», — поделилась впечатлениями режиссер «Ералаша» Марина Сулейманова.

Она также добавила, что самым частым казусом на съемочной площадке стала попытка кого-нибудь из юных актеров откусить кусочек от бутафорских фруктов — дети постоянно пытаются попробовать их на вкус.

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