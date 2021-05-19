Елена Ильиных в платье от D&G прокатилась по льду замерзшего озера на Аляске

18 мая всемирно известная австралийская певица Sia выпустила танцевальное видео на песню Music. Главным героем ролика стала россиянка — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. 27-летняя спортсменка эмоционально воплотила вокал мировой звезды в танце. Продюсером и режиссером видео выступил возлюбленный девушки — звезда балета Сергей Полунин, для которого эта работа в качестве постановщика является дебютной.

«Песни Sia — особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей — это огромный кредит доверия нашей команде. Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя», — говорит Ильиных.

В ее танец вошли 14 композиций, вдохновленных недавним фильмом певицы с аналогичным названием «Мьюзик». Съемки ролика проходили в Майями и на Аляске. Поэтому после кадров в закрытом пространстве зрители могут насладиться прокатом фигуристки на живописном замерзшем озере. Как истинная чемпионка, Ильиных не испугалась низких температур и снималась на льду в достаточно открытых нарядах. Ее яркий образ, кстати, был создан брендом Dolce & Gabbana.

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