Звезды и поклонники поддержали Манижу яркими кокошниками в Instagram

У зрителей «Евровидения» из России появилась интересная возможность поддержать конкурсантку от нашей страны Манижу. Сервис «Яндекс.Музыка» создал специальную маску для Instagram — розовый кокошник, в котором певица снялась для обложки сингла Russian Woman.

Известно, что этот головной убор для артистки создал мастер древнерусского шитья Юханн Никадимус. Для фанатов Манижи доступны четыре разных варианта росписи кокошника, в том числе с хохломой, гжелью и народным таджикским орнаментом. Они также сопровождаются надписями Team Manizha, Russian Woman и цитатами из песни: You’re strong enough и «Встала и пошла».

«Очень приятно и правильно, что Манижа представляет Россию в национальном уборе — кокошнике. И главное, что он не карнавальный — это копия настоящего кокошника, который когда-то носили в России самые модные горожанки. А маска от «Яндекс.Музыки» — это еще и поддержка в целом всей российской культуры, глубокой, богатой и разной», — говорит дизайнер-реконструктор Юханн Никадимус.

К флешмобу с новой маской в Instagram уже присоединились известные блогеры и звезды. Среди них Яна Чурикова, Анита Цой, Катя IOWA, Юлианна Караулова, Александра Бортич и, конечно же, сама Манижа.

«Для меня очень важна эта поддержка, особенно сейчас в преддверии полуфинала. Видеть так много разных людей — слушателей, блогеров и коллег по музыкальной сцене — в виртуальных образах Team Manizha от «Яндекс.Музыки» по-настоящему вдохновляет!» — сказала певица.

Напомним, что вечером 18 марта состоится первый полуфинал «Евровидения», в котором Манижа выступит под третьим номером. Болеем за Россию!

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