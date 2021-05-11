«Три сцены на открытом воздухе, двести артистов»: Эмин рассказал о фестивале «Жара!» в Москве

С 23 по 27 июня в Москве впервые пройдет международный фестиваль «Жара!» Для организаторов мероприятия это будет уже пятый сбор звезд первой величины. И, как признается главный идеолог музыкального праздника Эмин Агаларов, в каждым годом событие должно становиться круче и масштабнее.

«Мы готовим грандиозный праздник. У нас три сцены на открытом воздухе в «Лужниках», двести артистов, творческие вечера Олега Газманова, Игоря Николаева, Дмитрия Маликова, много молодых и классных артистов — конечно же, всеми любимые и громкие имена. На фестивале мы ожидаем 50 тысяч человек!» — рассказал артист изданию Ok Magazine.

По его словам, из-за «переезда» фестиваля из Баку в Москву значительно упростилась логистика, так как многие приглашенные звезды и так базируются в российской столице. Усложнились другие моменты, но известный певец и бизнесмен уверен в успехе предстоящего мероприятия.

Агаларов отметил, что «Жара!» стала мобильной и в будущем может проводиться и в Москве, и в Баку, и в другой точке мира.

А в 2021 году программа фестиваля следующая:

23 июня — гала-открытие с самыми громкими хитами; 24 июня — творческий вечер Дмитрия Маликова, а затем хиты 2000-х в исполнении популярных звезд; 25 июня — творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова при участии приглашенных артистов; 26 июня — суперхиты 90-х, вечер Григория Лепса с друзьями, 27 июня — грандиозный гала-концерт.

Трансляцию всех событий можно будет увидеть на Первом канале.

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