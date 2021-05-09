Канал НТВ транслировал парад Победы в Москве с технологией «360 градусов»

Праздничный салют также будет показал в новом формате.

Парад Победы на Красной площади 9 мая 2021 года впервые был показан в прямом в эфире в формате «360 градусов». Необычную трансляцию провел НТВ: ее можно было увидеть на официальном сайте канала, в мобильном приложении НТВ и в социальных сетях, в том числе и в YouTube.

Организаторы проекта отметили, что съемка велась одновременно с пяти камер, размещенных на трибуне Красной площади, Манежной площади, Тверской улице и Васильевском спуске. А одну из камер расположили внутри движущейся военной техники, участвующей в параде, что позволило зрителям стать виртуальными участниками происходящего и проехать на бронетехнике, откуда открывался обзор на 360 градусов, через Красную площадь.

На сайте НТВ был создан специальный режим просмотра, при котором пользователи могли самостоятельно включить любую из пяти камер. А зрители в YouTube могли посмотреть трансляцию с помощью очков виртуальной реальности. Изображение можно было приблизить и взглянуть на него с разных сторон.

«Сейчас телеканалам крайне важно применять новые технологические решения и выходить за границы традиционного телевидения. В будущем мы будем применять формат «360 градусов» и для съемок других значимых событий», — прокомментировал гендиректор НТВ Алексей Земский.

Кстати, праздничный салют вечером 9 мая также будет транслироваться каналом в новом инновационном формате.

Смотрите также: