«Евровидение-2021»: стадион в Роттердаме разрешили заполнить только на 20%

Билеты на трибуны смогут приобрести только те, кто покупал их на конкурс 2020 года.

Организаторы «Евровидения-2021», что пройдет в городе Роттердаме, опубликовали новые данные по проведению песенного конкурса в этом году. Правительство Нидерландов разрешило им организовать массовое мероприятие только при ограниченном количестве людей на стадионе и строгих мерах эпидемической безопасности. Конкретно, на арену Rotterdam Ahoy допустят не более 3500 зрителей, что составляет всего 20% от количества мест в данном спорткомплексе.

При этом билеты будут доступны только тем, кто купил их на несостоявшийся конкурс 2020 года, то есть, широкой публичной продажи не будет. От стоящих зрителей тоже решили отказаться — заняты будут только сидячие места. И каждый гость должен будет предъявить сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, выданный не раньше, чем за сутки до входа на стадион.

Но, судя по комментарию организаторов, опубликованному на сайте «Евровидения», они рады, что живая публика вообще будет присутствовать, хоть и в таком количестве.

Также в условиях пандемии были значительно уменьшены делегации стран-участников и количество журналистов. Артисты будут перемещаться по стадиону в границах специально созданной для них безопасной зоны, проверки здоровья будут проводиться каждые 48 часов.

Сообщается, что билеты станут доступны 8 мая. Даты проведения конкурса — 18, 20 и 22 мая.

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