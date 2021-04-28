«Душа и горящие глаза!»: звезды «Маски» станут членами жюри нового вокального проекта НТВ

28 апреля канал НТВ объявил имена членов жюри своего нового вокального проекта «Ты супер! 60+». Известно, что его участниками станут люди в возрасте, по каким-либо причинам оставшиеся без поддержки родных и близких. И, кроме пения претендентов, судьям предстоит еще и прикоснуться к жизненным историям этих вокалистов.

Итак, в кресла жюри сядут композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и участники второго сезона шоу «Маска» Неваляшка и Единорог, а точнее певцы Стас Пьеха и Ирина Дубцова.

Стоит отметить, что Крутой уже умеет опыт судейства в передаче «Ты супер!» — он достаточно долго заседает в детской версии этого телеконкурса. Там Игорь Яковлевич проявил себя, как строгий, но добрый взрослый, помогающий юным исполнителям делать шаги на большой сцене. Но теперь ему придется судить пожилых людей, а это совсем другая задача.

«Думаю, что это будет, во-первых, сложнее, чем в детском конкурсе, а во-вторых, более трогательно. Потому что у каждого человека есть своя история, он прошел свой путь, и каждый из них одинок в разных проявлениях. И это огромная трагедия, — говорит Крутой. — Когда люди соберутся, чтобы выплеснуть это в музыке и песнях, это будет «операцией без наркоза». Опыта судейства в подобном проекте у меня не было, и пока мне сложно представить, как я буду судить».

Остальные судьи тоже, так или иначе уже появлялись в детском «Ты супер!»

«Я не считаю, что имею право судить, но очень хочется дать возможность тем людям, которым больше лет, чем нам, возможность выйти на сцену, дотянуться до мечты. Хочу помочь людям, которые всю жизнь хотели петь, сделать это. И хочу сказать им добрые слова, подбодрить – ведь петь можно в любом возрасте!» — говорит Диана Арбенина. «Я не знаю, что ждать от «Ты супер! 60+». Здесь очень много возрастных тонкостей, очень сложно судить, надо фильтровать и юмор, и эмоционально совершенно другой окрас. Я думаю, что тут надо будет даже не судить, а подбирать некие слова, и мне кажется, что, если это делать, опираясь на собственные эмоции и чувства, то будет правильнее, чем подгонять под какие-то шаблоны», — высказался Стас Пьеха. «Мне повезло, что я побывала по разные стороны разных проектов и отмечу, что сама начинала с проекта талантов. Поэтому я прекрасно знаю, что чувствует человек, который выходит петь перед членами жюри. Отмечу возрастную категорию проекта – это не главное, а главное душа и горящие глаза!» — добавила Ирина Дубцова.

Добавим, что ведущими «Ты супер 60+» станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. Производством шоу займется компания «ВайТ Медиа», выпустившая вокальный проект «Маска».

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