«Это конкретная зависть»: Боня выпустила фильм-исповедь о личной жизни и конфликте с Собчак

Звезда «Дома-2» завила, что ей многие завидуют, но на самом деле она оплачивает свою жизнь за границей.

На видеосервисе Premier вышла исповедь Виктории Бони — откровенный монолог телезвезды и популярного блогера о важных для нее темах. 41-летняя женщина рассказала о своем недоверии к прививкам от коронавируса и предательстве любимого человека, а также о неожиданной ненависти со стороны Ксении Собчак.

Некоторое время назад Боня начала подозревать, что против нее развернута целая кампания, включающая в себя негативные вбросы в СМИ и отсутствие приглашений на мероприятия. Затем, когда Собчак потеряла свой телефон и ее личная переписка всплыла в Сети, Виктория узнала, что именно Ксения вставляла ей палки в колеса.

«Ладно Водонаева, с которой у нас был конфликт, но с Собчак мы не ругались никогда, и для меня это конкретная тотальная зависть. У нее всегда зависть к красивым женщинам, — говорит Боня в своем откровенном видео. — Это все началось, когда я улетела в Монако. Что вот какая-то Боня из «Дома-2», которая была у нее чуть ли не в подчиненных, так стала жить. И этот факт очень многим снес голову, и люди не смогли сдерживать свой внутренний яд».

Звезда подчеркнула, что Ксения много лет тайно «хейтила» ее, но в глаза не решалась ничего высказать, так как Виктория может за себя постоять. При личном же общении известная журналистка всегда пыталась убедить коллегу по ТВ, что она хорошо к ней относится.

Боня добавила, что свою дорогую жизнь в Монако она обеспечивает сама. Уже некоторое время ее бывший гражданский муж Александр Смерфит не помогает ей деньгами. По словам мужчины, Виктория зарабатывает даже больше него, а сам он, хоть и является сыном миллионера, но богатством отца не пользуется.

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