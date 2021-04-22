С ориентацией на молодежь: Бабкина анонсировала грандиозное юбилейное шоу «Русской песни»

Осенью 2021 года народная певица Надежда Бабкина собирается отметить 45-летние своего ансамбля «Русская песня». Артистка хочет сделать это с помощью грандиозного театрально-концертного представления, но в то же время она задумала отойти от привычных для себя и своих коллег форматов и попробовать заинтересовать молодежь.

«Для постановки планирую пригласить лучшего режиссера в этом жанре, — поделилась планами Бабкина в интервью 7days. — С мая, как закончится театральный сезон, приступим к репетициям. Хотим поэкспериментировать и со стилем, чтобы подтянуть к театру дополнительную аудиторию — молодежную. Может, даже ту, которая еще ничего не знает о народном жанре, о фольклоре. И сделать это важно максимально деликатно, не в нравоучительном или поучительно-просветительском тоне, а в развлекательном. Тут как с детьми: развлекая, обучай».

Напомним, ансамбль «Русская песня» был создан в 1975 году в стенах института имени Гнесиных. В том же интервью Бабкина рассказала, что предложение собрать коллектив поступило от ее подружек на посиделках в общежитии. Они тогда совершенно не знали, как запускаются такие проекты, но Надежда была энергичной и пробивной и уже имела кое-какой опыт — возглавляла студенческие бригады. По первоначальной задумке, она должна была руководить ансамблем всего месяц, а потом передать полномочия кому-то из коллег. Но девушка так успешно выполняла функции лидера, что ее потом просили поруководить еще и еще. Вот уже 45 лет она находится на этом посту.

Хоть Бабкина и признается, что постигала управление коллективом методом проб и ошибок, но под ее началом в истории «Русской песни» не случилось ни одного провала. С самого первого выступления ансамбль сопровождали успех и зрительская любовь.

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