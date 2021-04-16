«Эмоции, которые горят внутри»: стартовало футбольное реалити-шоу «Ростов-на-кону»

16 апреля на видеосервисе Premier стало доступно к просмотру первое в России футбольное реалити-шоу «Ростов-на-кону». Этот проект посвящен ФК «Ростов» и его реальной жизни. В первом эпизоде, который также выйдет на канале «Матч ТВ» в 12:45, главный тренер команды Валерий Карпин делится тем, как готовит игроков к матчам против «Спартака» и «Рубина», и рассказывает о трех годах наставничества в донском клубе.

Реалити-шоу «Ростов-на-кону» показывает настоящий симбиоз города и футбольной команды, рассказывает о цене успеха в спорте и труде многих людей, которые приносят клубу победы. Еще одним героем выпуска стал болельщик Сергей, поддерживающий ростовскую команду уже более 20 лет. Он поделился своими предматчевыми ритуалами и рассказал, как любовь к футболу полностью поменяла его жизнь.

«Хорошее документальное кино — это неподдельный нерв. Истории живых людей, объединенных в случае со спортом общей целью преодоления себя и соперников. «Ростов-на-кону» — это история футболистов, болельщиков и города в целом, которые проживают ее каждый день. Так что дело не только в кадрах за пределами поля. Дело в эмоциях, которые горят внутри каждого, кому небезразличен футбол», — комментирует продюсер проекта Тина Канделаки.

Добавим, что автором идеи выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян. «Ростов-на-кону» — это только одно из четырех новых шоу, которые совместно выпустят Premier и «Матч ТВ».

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