«Атмосфера настоящего театра»: Ягудин рассказал о новом ледовом шоу Авербуха «Анна Каренина»

После завершения спортивной карьеры известный фигурист Алексей Ягудин подался в телеведущие, а еще в театр. В свежем интервью 41-летний мужчина признался, что сегодня спектакли и ледовые шоу занимают огромное место в его жизни. Например, в 2021 году он готовится к премьере мюзикла Ильи Авербуха «Анна Каренина», которая состоится в июле в городе Сочи.

«В этом спектакле — не только лед и фигуристы. Там будет и живой вокал, и роскошные декорации, и акробаты — в общем, атмосфера настоящего театра», — цитирует фигуриста издание 7days.

На сайте продюсерской компании Ильи Авербуха указано, что постановка будет представлена в ледовом дворце «Айсберг», ее продолжительность — 2,5 часа. Сообщается, что зрителей будут удивлять потрясающей музыкой, экстравагантными костюмами и неожиданным режиссерскими решениями. Ну а звезды мирового фигурного катания покажут себя настоящими драматическими актерами, только на льду.

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