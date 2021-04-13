Призы и показы: в честь 7-летия сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» пройдет ряд мероприятий

Фанаты сериала смогут посмотреть его еще раз, а также посоревноваться в знании вселенной картины.

Канал ТВ-3 по-своему подготовился к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В воскресенье, 18 апреля, весь день, начиная с 14 часов, зрителям будут показывать первый сезон сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», а 25 числа в то же время настанет очередь второго сезона и итогового полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал».

Кроме того, ТВ-3 запускает трансмедийную кампанию «Чернобыль: Зона отчуждения, 35/7», приуроченную к 35-летию катастрофы и 7-летию выхода сериала. 14 апреля, в 15:00 исполнители главных ролей картины Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович и Анвар Халилулаев проведут встречу с фанатами и поучаствуют в викторине на знание вселенной сериала — хорошо ли они помнят то, что произошло с ними семь лет назад. Мероприятие пройдет в официальной группе канала ВКонтакте, авторам самых интересных вопросов обещают приятные сюрпризы.

Еще одна запланированная акция называется «Миссия Чернобыль». Известный российский блогер на своем автомобиле поедет в сторону Припяти. Доберется он до места назначения или нет, будет зависеть от зрителей — своей активностью в соцсетях проекта они будут приближать путешественника к Чернобылю, где он должен будет провести стрим со знаковых мест из сериала.

Также 19 апреля в десяти городах России пройдут квесты «Счетчик Геймера», в которых фанаты киновселенной смогут выиграть призы. Для этого нужно будет ответить на пять вопросов в специальном приложении ВКонтакте и отправиться на указанное место за кладом. Тот, кто первым найдет его, заберет себе мерч «Чернобыль: Зона отчуждения».

А еще на следующей неделе в городах России пройдут ночные кинопоказы сериала, которые уже стали традицией. Дело в том, что все серии картины «Чернобыль: Зона отчуждения» еще до их премьеры на ТВ показали в кинотеатрах, и это был первый подобный опыт в России.

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