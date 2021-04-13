В день рождения Татьяна Навка объявила о постановке балета на льду «Лебединое озеро»

13 апреля свой день рождения отмечает известная фигуристка Татьяна Навка. В 2021 году ей исполнилось 46 лет. Спортсменка принимает поздравления от своих подруг и коллег по цеху.

«Таня, поздравляю! Здоровья, творческих успехов, новых спектаклей, побед доченьке, семейного счастья! Люблю! Всегда рядом», — написала в Instagram знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Мудрая, сильная и очень смелая девочка, пусть все твои мечты сбываются! — поделилась поздравлениями Анна Семенович. — Ты великолепная спортсменка, любящая жена и мама, ты потрясающий друг. Просто будь счастлива и наслаждайся каждым днем жизни. Люблю тебя и очень горжусь. Радуйся сама и радуй других. Надеюсь, скоро зажжем в танце».

Слова певицы оказались пророческими: Навка действительно решила порадовать поклонников в свой день рождения. Фигуристка опубликовала новость о том, что ее команда вернулась к воплощению ей давней мечты — поставить на льду балет «Лебединое озеро». Премьера шоу состоится в следующие новогодние каникулы — во дворце спорта «Мегаспорт». Продажа билетов на сайте именинницы уже открыта.

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